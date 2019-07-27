300 ألف جنيه، تسببت في خطف نجل تاجر فاكهة، سوري الجنسية، واحتجازه في إحدى الشقق السكنية، بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، صاحب ناد رياضي "جيم"، وأنه قرر خطف المجني عليه وطلب فدية من والده، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليى (المختطف)، وأن الأخير تسبب في خسارة مالية كبيرة للمتهم.

وجاء في تحريات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير لمباحث الجنائية، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، من عدنان (سوري الجنسية) 61 سنة، مستورد فاكهة ومقيم في مدينة نصر، يفيد بتلقي نجله "بشار" 35 سنة، تلقى اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص طلب مقابلته، لعقد صفقة لاستيراد مستحضرات تجميل.

وأضاف في بلاغه، أنه توجه مع ابنه، إلى طريق الواحات، دائرة القسم، بسيارة كيا "سبورتاج" ملك نجله، وما أن وصلا لمقابلة ذلك الشخص، مستقلا سيارة BYD، فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص اصطحبوهما وسيارتهم إلى أحد الأماكن، وأخذوا فيزا من المُبلغ (التاجر) وسحبوا 19 ألف جنيه، وتركوه يغادر، وطلبوا منه 300 ألف جنيه، مقابل إعادة نجله.

وشُكِّلَ فريق بحث وتحرٍّ، تحت قيادة العقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس المباحث، والرائدان أحمد راغب ومعتصم رزق معاوني المباحث.

وتبين من خلال الفحص والتحري، وتتبع هاتف المجني عليه، أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين نجل المُبَلِّغ (المخطوف) وبين "محمد" 31 سنة، صاحب چيم، ومقيم أكتوبر، بسبب معاملات تجارية (توريد مكملات غذائية للأخير)، إلا أنه أحضر له شحنة غير صالحة، تسببت في خسائر 300 ألف جنيه (مبلغ الفدية المطلوب).

وأمكن ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأُُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.