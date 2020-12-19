عبدالمنعم سعيد: البرلمان الأوروبي منبر كلام وليس سياسة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إنه عرف حجم البرلمان الأوروبي داخل المؤسسات الأوروبية من خلال قراراته بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، أي أنه منبر كلامي أكثر من كونه منبر سياسي، فالرئيس السيسي زار فرنسا منذ فترة قصيرة وحصل على أرفع وسام، وعلاقة مصر مع اليونان وقبرص وألمانيا والدول الأوروبية تقريبا جيدة.

هناك فرق بين سلوك الدول الأوروبية وممثليهم بالبرلمان

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك فرق بين سلوك الدول كدول وبين سلوك ممثليهم في البرلمان الأوروبي، الذي يختلف عن البرلمانات في كل دولة على حدة، وهذه نقطة يجب وضعها في الاعتبار، وما حدث يعتبر موجة تتردد وهو موضوع مثار بشكل أو بآخر.

هذه الموجة تحتاج للمعالجة السياسية بجانب البيانات

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن الدول تعرف كيف تفصل بين مصر الدولة، ومصر الخاصة بموضوع معين عليه نقاش تثيره جماعة الإخوان الإرهابية وما تثيره من دعاية، إضافة إلى أن كثير من الذين ناصروا بدايات التغيير في مصر في العقد الماضي، موجودون الآن في أمريكا وأوروبا، لافتا إلى أن هذه الموجة تحتاج لدرجة من درجات المعالجة السياسية إضافة للبيانات.

على العالم معرفة نظام القضاء المصري

وأكد سعيد، أن العالم يجب أن يعرف أولا أشياء كثيرة عن النظام القضائي المصري، متابعا «أنا ساعات بندهش إن يبقى فيه حبس مر عليه في السجن سنوات طويلة ومر عبر محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف ثم محكمة نقض إلى آخره معنى ذلك أنه يمر حوالين أكثر من 20 قاضي ومستشار وهذه أمور كلها حجج وقواعد قانونية موجودة لدينا، وهذا النظام لا يختلف كثيرا عن أنظمة قضائية أخرى».