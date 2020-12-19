علاء عابد: بيان البرلمان الأوروبي عن مصر مدفوع الأجر من تركيا وقطر

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر مرفوض، كونه ينظر لحقوق الإنسان بشكل مجتزأ من سياقه ولا يعكس حقيقة الوضع، موضحًا أن التنسيقية أصدرت بيانًا للرد على تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تضمن معلومات مجتزأة ومغلوطة وبعيدة عن الموضوعية، وهناك تسييس واضح ونظرة سطحية للأمور تهدف للضغط على الدولة المصرية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

عضو مجلس الشيوخ: نرفض أي وصايا على الدولة المصرية

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مصر دولة مستقرة ذات سيادة ولها قانون ودستور، وهذا واقع وليس مجرد شعارات، ونرفض أي وصايا على الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولابد أن يتم معاملتنا بالمثل.

علاء عابد: بعض نواب البرلمان الأوروبي يتلقون أموالا من قطر وتركيا

وعلى جانب آخر، قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي منتخب من 27 دولة، وبعض النواب داخل البرلمان يحصلون على دعم من قطر وتركيا وتقريره عن حقوق الإنسان في مصر مغازلة للبعض، متسائلًا: «هل البرلمان تناول قضايا اللاجئين ببعض الدول، والذين يتعرضون للعنف الشديد، وحال مرضهم لا يسمح لهم بالدخول للمستشفيات؟»، بينما اللاجئون في مصر يتعاملون معاملات آدمية ويقيمون في منازل وليس مخيمات، ويدرسون بالمدارس المصرية.

عابد عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان: تحبس القضاة وقائدي الجيش

وأكد عابد، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن تركيا تقوم بحبس القضاة وقائدي الجيش، كمل أن قطر تمارس انتهاكات كبيرة ضد العمالة الموجودة لديها، بينما مصر التي تحارب الإرهاب لديها مؤسسات تعمل بشكل منضبط وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ثم المؤسسة التشريعية والقضائية، والبرلمان الأوروبي يريد أن يفرض وصاية على قضاء مصر الحر، مشددًا على أن المحبوسين في مصر محبوسين في قضايا جنائية.

علاء عابد: تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر يفتقد للمهنية

وأشار إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي يفتقد المهنية، فمهنية التقرير أن تكون من مصادر موثوقة وتكون مبنية على معلومات صحيحة وموثقة، مشددًا على أنه كلما بدأت الدولة المصرية تتقدم يتم الهجوم عليها باستغلال ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التقرير منحاز لقطر وتركيا، متسائلًا: «هل يقبل الاتحاد الأوروبي الحديث عن المتهمين بالقتل والسرقة والحرق والتحريض على الإرهاب الموجودين في قطر وتركيا، وهل يستطيع أن يطالب بعودتهم للقاهرة وتسليمهم لمحاكمتهم»، مشددًا على أن هذا التقرير غير متوقع من الاتحاد الأوروبي، ويتحدث عن خيال، وهو تقرير مدفوع الأجر من تركيا وقطر الذان يدعمان الإرهاب.