«المهن الموسيقية» تتنازل عن الدعاوى القضائية ضد حمو بيكا رسميا

تنازلت نقابة المهن الموسيقية، عن كافة الدعاوى القضائية التي كانت أقامتها ضد مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد عام من قيامه باقتحام مقر النقابة بالقاهرة.

وأصدرت النقابة بيانًا جاء كالتالي: «في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار، وكلف ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى، حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته».

وكان نشر «بيكا» فيديو منذ قليل، اعتذر فيه رسميا للنقابة: «أستاذ هاني شاكر، أستاذنا الكبير أنا بتأسفلك، أنا آسف لأعضاء المجلس كلهم، انتوا رفعتوا عليا قضية، وأنا جاي لأقدم طلب التنازل».

وأضاف «بيكا»: «عايزك تسامحني وقلبك كبير ويارب تسامحني والمسامح كريم».

كانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية عاقبت «حمو بيكا»، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، بعد اتهامه بـ«سب وقذف» الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.