التخطيط العمراني: تطوير 1000 قرية في 22 محافظة بناء على توجيهات السيسي

علّق الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطوير الشامل لـ1000 قرية، قائلا إنّ مصر لديها 4800 قرية و30 ألف كفر ونجع و220 مدينة، والذي جاء إلى جانب المشروع القومي الذي بدأ عام 2016 في التنمية الشاملة لمصر، وبها مراحل بحسب الأكثر احتياجًا للتطوير.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أنّ الخطة وضعت بعد دراسات شاملة لها، وأنّ الـ1000 قرية جزء من 4800 سيتم تطويرها في إطار التنمية الشاملة، لافتا إلى أنّ الـ1000 قرية موزعة على 22 محافظة و50 مركزا وعلى 3 مراحل، وتشمل قطاعات «رفع مستوى المعيشة، تخفيف معدلات الفقر، تطوير البنية التحتية، الخدمات الأساسية، إقامة مناطق صناعية، تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة الري، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية».

انتهاء تطوير القرى كاملة في 2030

وأضاف غيث، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten، أنّ الـ1000 قرية المقرر تطويرها هي الأكثر تضررًا الفترة الماضية، والجمعية ملتزمة ببرنامج التنمية المستدامة، متابعا: «نستهدف خفض معدلات الفقر بشكل أساسي في 2030، والانتهاء من 4800 قرية خلال العشر سنوات المقبلة بالكامل».

نستهدف جعل القرى جاذبة للسكان

وتابع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أنّ المستهدف تحويل القرى إلى أماكن جاذبة للسكان وليس طاردة للسكان، بسبب فقدها لعوامل الجذب، موضحًا أنّ هناك أسباب عديدة لجعلها طاردة للسكان، بينها عدم توفير فرص عمل، وعدم وجود فرص للخدمات الأساسية فيها، خاصة في الصعيد، ولكن بعد البرنامج الشامل، جرىّ توفير البنية الأساسية.

وأشار إلى أنّ هناك معدلات غير مسبوقة في الفترة الحالية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية المختلفة، وهذه العناصر هي التي تثبت السكان في مواقعها، وهو ما تستهدف الدولة عمله في القرى كافة لتحقيق التنمية المستدامة بها.