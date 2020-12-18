رئيس جامعة بورسعيد عن «فيديو الخطوبة»: «خطيبها» فاجأها أمام «الحرم»

كشف الدكتور أيمن ابراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن خطوبة طالب وطالبة بكلية الحقوق بالجامعة، قائلا: «الواقعة حدثت خارج أسوار الجامعة أمام باب الكلية ولم يحدث نهائيا بالكلية وهي عبارة عن شاب عمل مفأجاة لطالبة وعملها عيد ميلادها أمام أبواب كلية الحقوق»، موضحا أن الواقعة حدثت الأربعاء.

وأوضح «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه رصد الفيديو المتداول، وتم فحصه فورا، وتبين أنه لطالبة بكلية الحقوق وخطيبها، قائلا: «بعد فحص الفيديو تبين أنه لطالبة أراد خطيبها أن يعمل لها مفاجأة والواقعة ليست للجامعة علاقة بها»، مشيرا إلى أنه على الفور تم استدعاء الطالبة وولي أمرها، لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد، إلى أن إدارة الكلية قامت بعمل تحريات كاملة عن الطالبة، وتأكد لها أن الطالبة متميزة وتقديراتها في الدرجات جيدة ولا تشوبها أي سمعة، مشيرا إلى أنها تقدمت باعتذار رسمي عما حدث، فضلا عن تقديم والدها اعتذارا للكلية والجامعة وتوضيحه حقيقة الشاب الموجود في الفيديو، «أبوها أوضح أن الشاب يكون خطيب ابنته واستاذنه، وقدم اعتذارا عما حدث».

رئيس الجامعة: استدعينا الطالبة و اعتذرت هي ووالدها

وتابع رئيس الجامعة، أن مسئولية الجامعة والأمن الإداري تنقطع حتى باب الخروج، مضيفا أن الجامعة كانت تنوي إحالة الطالبة للتحقيق، لولا تقديمها اعتذار هي ووالدها عما حدث، فضلا عن استكتابها تعهدا ألا يتكرر مثل هذا الحدث، مؤكدا أن إحالة الطالب أو الطالبة لمجلس التحقيق يكون بعد التقصي الدقيق ورصد الحقائق، كي تتم الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لشخص يحتفل بعيد ميلاد طالبة أمام باب كلية الحقوق جامعة بورسعيد، من خلال تنظيمه لحفل بمساعدة أصدقائه.