محافظ الإسكندرية يتابع عمله «أون لاين» بعد إصابته بكورونا

يباشر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عمله من داخل العزل المنزلي والذي يخضع له عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث حرص على متابعة ملفات العمل داخل المحافظة لحظة بلحظة، وذلك من خلال إرسال كافة الأعمال «أون لاين»، ومشاركة العمل يومياً مع الإجهزة التنفيذية.

وعلمت «الوطن»، أن جميع الملفات تُرسل يومياً «أون لاين» بصيغة الـ«PDF» للمحافظ، حيث يرسل كافة التعليمات والقرارات للمسؤولين ويباشر معهم العمل.

ومع تزايد نسبة الإصابة بفيروس كورونا داخل مدينة الإسكندرية وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة، بالموجه الثانية مع إصابة المسؤول الأول عن المحافظة، وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتطهير الموقف الجديد بشكل دورى، أثناء تواجده في العزل المنزلي.

وشدد على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية وأماكن تجمعات المواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملاتها بالأحياء والتأكد من وضع الملصقات وإرشادات التوعية للوقاية من الفيروس، وأهم الإجراءات الإحترازية التى أصدرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وتشن أحياء المدينة عدد من الحملات يومياً على الكافيهات ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك لمنع أي تجمعات داخل مراكز الدروس الخصوصية وتشميع المخالفين حفاظاَ علي صحة الطلاب، كما تم تشميع الكافيهات والمطاعم التي لا تطبق الاجراءات الاحتزارية الخاصة بفيروس كورونا والتي تقدم شيشة للمواطنين.

ولليوم الثانى عل التوالي واصلت محافظة الاسكندرية أعمال التطهير والتعقيم بجميع الإدارات بديوان عام محافظة الإسكندرية والأحياء والإدارات التابعة لها.