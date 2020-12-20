خروج 5 مصابين بكورونا من «عزل العديسات» بعد تعافيهم

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الأحد، خروج 5 حالات كورونا جديدة بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع، وفق بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، أن المستشفى سجل 5 حالات تعافٍ وخروج لمصابين بكورونا، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا 65 حالة.

وناشد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي، في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة يقي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

وكان فريق طبي بمستشفى العديسات للعزل الصحي، نجح أمس اليوم السبت في إجراء أول عملية ولادة قيصرية، لسيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بفيروس كورونا، التي وضعت مولودها "ذكر" داخل المستشفى وحالة الام والطفل بصحة جيدة.

وأجريت الولادة تحت أشراف فريق طبي؛ ضم كل من الدكتور الطيب عبدالعال، مدرس أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى يحي أخصائي التخدير، والدكتورة أسماء جمال، طبيب النسا والتوليد، والدكتور سعيد الخطيب، طبيب الأطفال والمبتسرين، والدكتور عمرو الشاذلي، مدير الصيادلة بالمستشفى، وعدد من طاقم التمريض بالمستشفى.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين هي: مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود.

ومستشفى العديسات تم تخصيصه في مايو الماضي كمستشفى عزل، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابية، وحالات الاشتباه الطارئة من محافظتى قنا والأقصر.