الدين بيقول إيه.. ما حكم استخدام الألعاب النارية باحتفالات رأس السنة؟

مع استعدادات المواطنين للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية واحتفالات الكريسماس، تكثر المظاهر الترفيهية وتمتلئ الشوارع بالزينة والألعاب النارية والمفرقعات التي يحبها الشباب والأطفال ويقبلون على شرائها واللعب بها كوجه من أوجه استقبال العام الجديد ومشاركة الأفراح، أو نظرا لانتشارها في هذه الفترة بغض النظر عن الاحتفالات وبناء عليه ورد في سؤال لموقع دار الإفتاء عن مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع إيضاح أن شراء المفرقعات واستخدامها خلال فترة الاحتفالات برأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم وبالتالي يكون شراؤها كأسلوب ترفيهي.

الشرع نهي عن ترويع المواطنين

ورد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو لجنة كبار العلماء عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن الشرع نهى عن ترويع المؤمنين؛ مستشهدا بالحديث الشريف: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا؛ لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان".

وتابع الرد، أن استعمال المفرقعات للأولاد منهيٌّ عنه شرعًا في كل وقت في العام وليس في احتفالات رأس السنة الميلادية فقط، وذلك يشمل أعياد المسلمين أيضا والمناسبات شتى؛ وذلك لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى.

وكانت وزارة السياحة أصدرت قرارا بناء على ما تشهده البلاد من حالة استفار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قالت فيه بأنه نظرا لاتباع الإجراءات الوقائية منع تنظيم احتفالات خلال أعياد رأس السنة الميلادية تجنبا لتفشي العدوي في وقت تزداد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" موضحة أن ذلك يشمل منه إقامة حفلات غنائية أو مهرجانات ثقافية أو سياحية، إلى جانب إلغاء كل التعاقدات الخاصة بحفلات البحر الأحمر مع شركات السياحة التي تم إلغاؤها بالفعل.