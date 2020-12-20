«المنشآت السياحية»: إلغاء الحفلات الغنائية في رأس السنة بسبب كورونا

قال علاء عقل، عضو غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة البحر الأحمر، إن وزارة السياحة أصدرت قرارا بعدم تنظيم احتفالات في عيد الميلاد لتوخي الحذر وعدم ازدياد حالات الإصابات بسبب فيروس كورونا بشكل أكبر، والمقصود من ذلك عدم إقامة حفلات غنائية أو مهرجانات ثقافية أو سياحية، وكل التعاقدات الخاصة بحفلات البحر الأحمر مع شركات السياحة تم إلغاؤها منذ قبل دخول الموسم الشتوي.

استبدال حفلات الكريسماس بـ«عشاء مميز»

وأضاف علاء عقل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا مانع من تنظيم عشاء مميز للسائحين في يوم الكريسماس ورأس السنة يصاحبها برامج ترفيهية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتبعة طبقا للاشتراطات المطلوبة.

من الصعب السيطرة على الحفلات والمهرجانات

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة البحر الأحمر إلى أنه من الصعب السيطرة على الحفلات الغنائية والمهرجانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن تنظيم عشاء يمكن السيطرة عليه من خلال تباعد كل طاولة عن الأخرى، ويصاحبه برنامج ترفيهي يختلف عن كل فندق وآخر، وكل مدينة وأخرى.

تعميم منشور وزارة السياحة اليوم

وأكد علاء عقل أن هذه الإجراءات نتيجة لزيادة أعداد كورونا، «مش هيبقى فيه حفلة فيها مطرب»، والمنشور جاء من وزارة السياحة يوم 17 ديسمبر، واليوم سيتم تعميمه من الغرفة المركزية لجميع الفنادق في جميع أنحاء الجمهورية.

السياحة لن تعود لمعدلاتها إلا بعد السيطرة على كورونا

ولفت عضو غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة البحر الأحمر إلى أن المعدلات السياحية لن تعود إلا بعد استقرار الأوضاع وأصبح تحت السيطرة، إذ أن القطاع تكبد خسائر كبيرة، نتيجة للأحداث العالمية، وليس من المنطقي أن الكنائس ستلغي الصلوات في عيد الميلاد وينادي البعض بتنظيم حفلات ودفع الحالات للزيادة.