وزير الإنتاج الحربي: 17 مصنع في مصر ينتجون ويصنعون السيارات محلياً

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هناك قرابة 17 مصنع في مصر يعملون على إنتاج وتجميع السيارات محلياً.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال كلمته بفعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والذي ركز على ملف توطين التصنيع المحلي للسيارات، إن نسبة التصنيع المحلي في مصر حالياً بمجال السيارات تدور حول 45%، وأننا نريد أن نزيد من تلك النسبة لتصل إلى 60% أو أكثر إذا استطعنا في المرحلة الأولى لتوطين صناعة السيارات بالبلاد.

التعاون مع القطاع الخاص

وشدد الوزير على حرص الدولة على التعاون الكامل بين القطاع الحكومي وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الاعمال العام، والقطاع الخاص في تنفيذ النهضة والطفرة الصناعية التي نستهدفها في البلاد، موضحاً أن هذا الأمر هو «توجيه رئاسي».

وأشار إلى وجود تحالف بين الوزارة والهيئة العربية والتصنيع وقطاع الأعمال العام، لعمل مصنع للإطارات، موضحاً أن ذلك سينتج نحو 7 مليون إطار في السنة، مضيفاً: «وده حاجة مهمة جداً في صناعة السيارات».

احتياطات غاز طبيعي ضخمة

وكشف الوزير، سر اعتماد مصر على الغاز الطبيعي في المرحلة الراهنة، قائلاً: «ربنا حبا مصر بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث تُقدر احتياطات الغاز بحوالي 200 تريليون قدم مكعب.. منها نحو 30 تريليون قدم في حقل ظُهر».

وأكد الوزير، الحرص على التعاون الكامل في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهي أمر بالغ الأهمية.

كما أوضح أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تستعد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز فقط، وقد بدأت الوزارة في إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: «تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية».

مركز إقليمي لصناعة السيارات

وتابع: «لدينا آلاف من مهندسي البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة في مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات».