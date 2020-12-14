طارق شوقي يرد على قنوات الإخوان: الجيش لا يتدخل في ملف التعليم

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شائعات قنوات الإخوان عن تدخل القوات المسلحة في التعليم، قائلا إن الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ولا علاقة لهم بهذا، ولا صحة لمثل هذه الإشاعات من قريب أو بعيد.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "القنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم في مصر يبقى نمشي ورا هواهم ولا تثبت لهم إن تحنا نقدر نكمل زي ما أثبتنا السنة اللي فاتت، وأولادنا الـ23 مليون حرام يخسروا سنة دراسية من عمرهم، وهناك من يحارب لإيقاف عجلة التقدم التعليمي المصري، ولحد دلوقتي احنا ماشيين في الأسبوع التاسع وده شيء عظيم".

وأوضح أن الوزارة ستعلن عن رقم للشكاوى من المدارس الخاصة المغلقة أو الدولية على مدار الـ24 ساعة، مطالبا أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد هذه المدارس لتحقق منها، ولا يحق لأي مدرسة على أرض مصر إغلاق قسم من الأقسام دون الرجوع لمديرية التعليم والصحة.

وعن مطالب البعض بإغلاق المدارس بسبب كورونا، قائلا: "قرار الإغلاق قرار الدولة وليس استفتاء عبر السوشيال ميديا"، مؤكدا أنه لن يسمح بإلغاء الامتحانات والمناهج وخسارة العام الدراسي، والمنهج التعليمي لابد من استكماله، والوزارة وفرت أشياء تؤدي لاكتماله، ولن يتم اللجوء للأبحاث كوسيلة للتقييم أو إلى امتحانات المنازل كوسيلة تقييم تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد أن التقييم هذا العام سيتم من خلال لجان مراقبة أيا كانت الظروف، ومن يأمل في الضغط من أجل الإغلاق وتفادي الامتحان فالقرار في يد الدولة، وعندما تغلق الدولة بالكامل سيتم غلق المدارس معها، ولكن لا نغلق المدارس ونترك الكافيهات ووسائل النقل والسينمات، والدولة تبذل كل ما في وسعها لحماية الطلاب، ومن لم يجد أحد ذلك كافيا فمن حقه اتخاذ قرار انتقال ابنه لنظام المنازل.