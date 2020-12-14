ألعاب وهدايا للأطفال بمستشفي السرطان التخصصي بالأقصر

وسط أجواء من البهجة، احتفل العاملون بأحد الفنادق السياحية الكبرى في مدينة الأقصر بقرب العام الجديد وأعياد الكريسماس، وسط الأطفال المرضى بمستشفى سرطان الأطفال التخصصي لعلاج الأورام بالمجان.

وقضى المشاركون في الفعالية أكثر من ساعة مع الأطفال وأسرهم الذين عبروا عن إعجابهم وشكرهم للقائمين على هذا الحفل، وكما وجهوا الشكر لإدارة المستشفى على هذه اللفتة الرائعة، وسط إلتزام الجميع بالإجراءات الوقائية.

وتضمنت الفعاليات فقرات للبلياتشو، وأخرى وزع خلالها شابا يرتدى ملابس بابا نويل الألعاب والهدايا والحلوى على الأطفال الذين رقصوا على أنغام الموسيقى، وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، إن المستشفى يرحب بكافة المبادرات والفعاليات التي يتبناها القطاع السياحي والمجتمع المدني أو أية مبادرات شبابية من شأنها رفع الحالة المعنوية للأطفال والكبار.

وأشار إلى أن المستشفي حريص كل الحرص على الحالة النفسية للمرضى، موجها الشكر لإدارة الفندق السياحي على هذه الفعالية التى رسمت الإبتسامة على وجوه الأطفال المرضى بالمستشفي.