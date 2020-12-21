التحفظ على 11 طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملة موسعة، اليوم الإثنين، أسفرت عن ضبط 11 طنًا من السكر المدعم معبأ في شكائر وعبوات مقلدة، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السكر بمدينة بيلا، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول.

وكانت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين بكفر الشيخ، مكونة من محمد عبد القوي، ورضا دواد، مفتشا جهاز الرقابة التموينية بالمديرية، داهمت مخزنًا بدون ترخيص بمنزل في مدينة بيلا، وتبين قيام عدد من العمال بتجميع السكر التمويني المدعم وتفريغه من العبوات التى تحمل اسم وزارة التموين وتعبئته مرة أخرى فى عبوات وشكائر، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق على أنه سكر حر غير تابع لوزارة التموين، بغرض الغش والتدليس.

وبتفتيش المخزن، عثر بداخله علي 11 طنًا من السكر التمويني المدعم معبأ داخل شكائر وعبوات، والمعدات المستخدمة في التعبئة وهي عبارة عن «4 مناخل لنخل السكر قبل إعادة تعبئته - ماكينة خياطة لاستخدامها في التغليف – كميات من الشكائر الفارغة تابعة لشركتي الدلتا والدقهلية للسكر».

وجري التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 3400 لسنة 2020 جنج أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، من ضبط سيارتين محملتين بـ16 طن سماد مدعم، بمدينة الرياض، وذلك قبل تهريبهم وبيعهم فى السوق السوداء

أسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارتين يقودها سائقان، أثناء سيرهما بمدينة الرياض، محملتين بـ16 طن سماد مدعم من قبل الدولة والمحظور بيعه أو تداوله حارج البطاقات الزراعية، كانا في طريقهما لبيعهم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.