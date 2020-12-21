وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس الجامعة الأهلية

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بشرق النيل، ضمن 10 جامعات وافق على إنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية، حيث تحقق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل، عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة الأهلية ببني سويف والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدان بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة، مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت، لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم.

وأشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، الأمر الذي ساهم في إرتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الكلیات التكنولوجية، فضلاً وبرامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.

ولفت إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.

وقال محافظ بني سويف، إن تبني الدولة إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية، وهو مايعكس توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات، معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكلها المحافظة في العديد من المجالات.

ووجّه رئيس جامعة بني سويف الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت، وومعربا عن شكره أيضا لوزارة التعليم العالى ولكل قيادات ورؤساء جامعة بنى سويف السابقين ممن أسهموا فى تطوير الجامعة.

كما افتتح الوزير والمحافظ المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حيث يمثل المركز الجديد إضافة نوعية في مجال خدمة ذوي الإعاقة من المنطلق الأكاديمي ودافعا نوعيا في مجال التطبيق الذي سيخدم القضايا المجتمعية لذوي الإعاقة خاصة الأطفال وفقا لرؤية الدولة التي تترجمها الحكومة لخطوات عملية في مجال تمكين ودمج وذوي الإعاقة.

وخلال الزيارة افتتحا معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بمقر الجامعة، ضمن خطة تطوير التعليم الجامعي بما يواكب متطلبات السوق ويخدم الخطة التنموية للدولة في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يساهم في تنفيذ استراتيجية محافظة بني سويف العامة والتي تم إطلاقها خلال الشهر الجاري والتي من أهم محاورها بقطاع النباتات الطبية والعطرية الذي تمتلك فيه المحافظة ميزة نسبية وتنافسية.