مدير مستشفى بني سويف: تعافي وخروج 11 حالة من مصابي حادث الصحراوي الـ22

أعلن الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، عن خروج وتعافي 11 حالة من مصابي الطريق الصحراوي الغربي، والذي وقع صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 22 من عمال الزراعة.

وأضاف: «تم إجراء الفحوصات الأولية لجميع المصابين الـ22 الذين نقلوا للمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل بحالتهم، وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للتشخيص الدقيق لكل حالة، حيث تم نقل حالتين للعناية المركزة، فيما تخضع 9 حالات للعلاج داخل المستشفى.

واصيب 22 عامل وعاملة زراعة، بينهم 20 فتاة، في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف، كانوا في طريقهم للعمل بزراعات الظهير الصحراوي بسمسطا.

وزار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المستشفى التخصصي ببني سويف، للإطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم بالطريق الصحراوي الغربي، إثر انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 22 من مركز ببا، من العمال الزراعيين بينهم 20 فتاة.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث اطلع المحافظ من مسئولي المستشفى على الوضع الصحي الحالي للمصابين، والتي تراوحت ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور.

وكلف المحافظ مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.