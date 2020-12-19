فحص 650 ألف مواطن ضمن «كشف الأمراض المزمنة» في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لـ 650 ألفا و131 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي وحتى اليوم، بنسبة 110% من إجمالي المستهدف المقدر بــ 591 ألف و290 مواطنا، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري بالمجان .

وناقش محافظ بني سويف، التقرير اليومي الذي عرضه وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي، بجانب القوافل العلاجية.

ووقعت المبادرة الكشف على 84 ألف و146 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و82 ألفا و523 بمركز ومدينة ناصر، و115 ألفا و447 بمركز ومدينة بني سويف، و82 ألف بمركز ومدينة اهناسيا، و111 ألفا و889 بمركز ومدينة ببا، و92 ألفا و86 بمركز ومدينة الفشن، و60 ألف و948 بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالي 650 ألفا و131 مواطنا.