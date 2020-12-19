استقرار حالة مصابي حادث الطريق الصحراوي في بني سويف

أكد الدكتور محمد جمال، نائب مدير مستشفى بني سويف التخصصي، استقرار جميع الحالات المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي، عدا حالتين، تم نقلهما للعناية المركزة، وسيخضعان لإشاعات مقطعية على المخ.

وأضاف: تم إجراء الفحوصات الأولية لجميع المصابين الـ20 الذين نقلوا للمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل واحد منهم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، وجار استكمال الفحوصات والأشعة اللازمة للتشخيص الدقيق لكل حالة.

وزار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قبل قليل، مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي، في المستشفى التخصصي ببني سويف.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، كما اطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، مطمئنا على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وكلف المحافظ مسؤولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيا على الجهود التي بذلها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، استقبال المصابين الذين تم نقلهم من أهناسيا المركزي عن طريق سيارات الإسعاف لطوارئ المستشفى التخصصي، وأنه تم إجراء الفحوصات الأولية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل واحد منهم، مشيراً إلى أن حالتهم جميعا مستقرة، وجار استكمال الفحوصات والأشعة اللازمة للتشخيص الدقيق لكل حالة.

وأصيب 22 عاملا وعاملة زراعة في حادث سير وقع اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف، كانوا في طريقهم للعمل بمزارع الظهير الصحراوي في سمسطا.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي، بوصول 22 مصابًا نقلتهم سيارات الإسعاف، من موقع حادث انقلاب سيارة نقل بدائرة المركز،

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الغربي، إثر انقلاب سيارة نقل يستقل عمال وعاملات زراعة، من مركزي اهناسيا وببا، كانوا في طريقهم للعمل بأرض زراعية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.

ودفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي لإجراء الإسعافات الأولية، وخرج مصابان من قسم الاستقبال لتحسن حالتهما،