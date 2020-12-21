وزير الشباب يقود مسيرة للمشي بشرم الشيخ تحت شعار الرياضة للجميع

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مسيرة للمشي، داخل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

جاءت المسيرة على هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية.

طلائع شباب الوزارة تشارك في المسيرة

شارك في المسيرة رؤساء وأعضاء الاتحادات النوعية المشاركة تحت مظلة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي «اتحاد الرياضة المدرسي، اتحاد الملاحة الرياضية، اتحاد الثقافة الرياضية»، وطلائع وشباب وزارة الشباب والرياضة، وأبناء المحافظات الحدودية، واختتمت بمهرجان للألعاب الترويحية، ومسابقات اللياقة البدنية والرياضة للجميع.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، والتي تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ في الفترة من 19 وجتى 23 ديسمبر الجاري، وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتضم محافظات «أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، والبحر الأحمر» يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقات شبابها.

وتقام الأولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هي «خماسي قدم، كرة طائرة، كره طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، ألعاب قوى، سباحة» للبنين والبنات لأعمار من 15 إلى 23 عاما، بالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم وقد تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة فى يوم 9 نوفمبر الماضي.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد شارك في مباراة استعراضية على هامش الأولمبياد الثاني للمحافظات الحدودية، أمس، ومثَّل فريق الدكتور أشرف صبحي كل من عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك والمنتخب الوطني والعسكري الأسبق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووليد عبد الوهاب، المسئول بهيئة استاد القاهرة.

وشهدت المباراة تألق وزير الشباب، وظهرت مهارات اللواء الزملوط، واستطاع عبد الحميد بسيوني، إحراز 4 أهداف، بينما ضجت الصالة المغطاة بالهتاف للوزير والمحافظين الثلاثة.