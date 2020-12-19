الشباب والرياضة: إجراء الكشف الطبي على المشاركين في نهائيات الأولمبياد الرياضي الثاني

أجرت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي، الكشف الطبي على جميع المشاركين في نهائيات الأولمبياد الرياضي الثاني للمحافظات الحدودية، الذي يقام في الفترة من 19-23 ديسمبر، بمدينة شرم الشيخ، وشمل الكشف الطبي جميع المشاركين، وتضمن «باطنة، قلب، رمد، عظام، أسنان، تحاليل الأنيميا والسكر العشوائي»، وفي حالة اشتباه في كفاءة عضلة القلب يتم عمل رسم قلب للتأكد من صحة وسلامة الرياضي.

استبيان الحالة الصحية للمشارك

كما تم استبيان الحالة العامة الصحية من حيث الأدوية أو العمليات التي تمت من قبل والتاريخ الطبي للمشارك، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم توفير المطهرات فضلاً عن أقنعة الوجه.

6 محافظات حدودية مشاركة

ومن المقرر أن يتم تقديم عروض رياضية من كلية التربية الرياضية جامعة أسوان، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من أبناء 6 محافظات حدودية، ومشاركة الاتحادات النوعية «الرياضة للجميع - الاتحاد الرياضي المدرسي - الثقافه الرياضيه - الملاحة الرياضية - الألعاب الإلكترونية»، ببعض الأنشطة الرياضية.

ويشارك في الأولمبياد محافظات: «أسوان - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح»، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وتقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وخاصة في المحافظات الحدودية لما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وتنفذ الأولمبياد بمشاركة ألعاب «خماسي قدم - كرة طائرة- كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة - كاراتيه - شطرنج - ألعاب قوى - سباحة» للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عامًا، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك، خلال الفترة من 15 - 11 إلى 15 - 12 - 2020، حيث تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة يوم 9 نوفمبر الماضي.

كما يشارك أبطال من ذوي القدرات في ألعاب «الطائرة جلوس - تنس الطاولة» بإجمالي عدد المستفيدين في اللقاء الختامي ما يقارب من 100 مشارك.