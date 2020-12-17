وزير الشباب يترأس اللجنة العليا لمبادرة «مصر بلا غرقى»

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ مبادرة «مصر بلا غرقى» برئاسته، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لضمان نجاح فاعليات المبادرة.

عقد مجموعة من الندوات التوعوية بالجامعات والمدارس والقاعدة الشعبية

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل مبادرة «مصر بلا غرقى» بمؤتمر صحفي في شهر أكتوبر الماضي، شهده الدكتور اشرف صبحي وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الوزارة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من المبادرة والتي تأتي بأربع محافظات ساحلية وهي جنوب سيناء والإسماعيلية والبحر الأحمر والإسكندرية، حيث ستعقد مجموعة من الندوات التوعوية بالجامعات والمدارس والقاعدة الشعبية وعمل تقييم مبدئي لحالة الشواطئ العامة والخاصة.

كما سيتم تعميم شروط ومعايير إجراءات وتأمين المسطحات المائية على جميع شواطئ وحمامات السباحة بالهيئات والنوادي والفنادق والقرى السياحية التابعة لوزارة الرياضة والسياحة والتنمية المحلية.

وجاء تشكيل القرار الوزاري بمشاركة من قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وممثلي 8 وزارات معنية على النحو التالي:

الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، رئيسا للجنة العليا، وعضوية كلا من دكتور أحمد نبيل الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب للتنمية الرياضية، والدكتور عبدالأول عبدالرحيم معاون وزير الشباب لشئون البطولة، ومعتز محمد مدير عام الإدارة العامة للكوادر، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وسامح الشاذلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور حازم الروبي منسق عام المبادرة وعضو لجنة الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، واللواء محمد أمين عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور هشام ربيع رئيس لجنة الاختبارات بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور شادي عبدالعزيز عضو لجنة الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والعقيد دكتور خالد سمير رئيس قطاع التسويق ممثل وزارة الدفاع، واللواء أيمن فوده مدير إدارة الإنقاذ النهري ممثل وزارة الداخلية، والدكتور أحمد متولي رئيس قسم الإدارة الرياضية بجامعة حلوان ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسامية سامي محمود ممثل وزارة السياحة، والعميد شريف زهران ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور شريف مكين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الإسعاف ممثل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان حسن ممثل وزارة التربية والتعليم، وأسامة ممدوح ممثل وزارة البيئة، وأحمد شعبان سعد أمانه فنية، وعمرو عبدالباقي أمانة فنية.

ومن المقرر أن تبدأ أولى فاعليات المبادرة بندوة تثقيفية يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 لطلبة المدارس والجامعات بعنوان »مصر بلا غرقى – نصائح وإرشادات»، والتي ستقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء وقيادات وزارتي الرياضة والسياحة.