إخلاء سبيل سائق لودر دهس طفلة أثناء رفع القمامة بأسيوط

أمرت نيابة منفلوط بإخلاء سبيل سائق لودر بالوحدة المحلية لمجلس مدينة منفلوط، بعد ثبوت واقعة القتل الخطأ للطفلة زينب وليد مصطفى، دهسا تحت عجلات لودر تحميل ورفع القمامة، دون ان توجه أسرة الضحية أي اتهام للسائق.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ من" رجب" سائق لودر تابع لمجلس مدينة المركز يفيد بدهسه طفلة بالخطأ أثناء رفعه القمامة من الشارع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفلة "زينب وليد مصطفى قطب" طفله عمر عامان تحت عجلات لودر تابع لمجلس مدينة منفلوط.

وقال السائق أنه حال قيادته اللودر ورفع القمامة من الشارع كانت الطفلة تلهو بالقمامة فدهسها بالخطأ، جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي وسلم السائق نفسه للشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن سائق اللودر فوجئ بصراخ طفلة يخرج من تحت عجلات اللودر قيادته وذلك أثناء قيامه برفع القمامة من الشارع، وأشارت التحريات أنه فور سماع السائق الصوت نزل من اللودر ونظر أسفله فوجد الطفلة أسفل عجلات القطار جثة هامدة فأسرع لمركز الشرطة وسلم نفسه خوفا من فتك الأهالى به وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.