جامعة الإسكندرية توقع على 3 مشروعات لإنشاء وحدات القياس والتقويم

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مع الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية (بنين)، والدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية (بنات)، عقود إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بجامعة الإسكندرية لدعم التحول الرقمى «الدورة السادسة 2020».

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه المشروعات مقدمة من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، بتكلفة حوالى 3.8 مليون جنيه، لدعم التحول الرقمى، وتأتى انطلاقاً من سعى جامعة الإسكندرية المستمر لرفع كفاءة القياس والتقويم بكلياتها، لتحسين منظومة التعليم على المستوى التعليمى والإدارى، وإعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وميكنة نظام الامتحانات بالجامعة.

وأشار الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، أن المشروع يهدف إلى حوكمة ورقمنة العملية التعليمية والنظم والامتحانات بكليات الجامعة، وتطوير استراتيجيات القياس والتقويم ليصبح المخرج النهائى للعملية التعليمية (الطالب)، يسد احتياج سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى بالعدالة والشفافية.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن التحول الرقمي يتطلب تغيير المكونات الأساسية في بيئة العمل، ويعزز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكل الأعمال عبر الحلول الإلكترونية، ما يسهم في رفع معدلات النمو وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة «قنصوه»، خلال افتتاح المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، والذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أون لاين،، تحت عنوان: «التحول الرقمي في وقت الأزمات».

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تولى أهمية خاصة للتحول الرقمي في العملية التعليمية، قائلا: «نحن من أوائل الجامعات في تطبيق التحول الرقمي داخل كلياتها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد».

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، أن شعار الجامعة في المرحلة القادمة هي جامعة ذكية محوكمة مستدامة ذات تنافسية عالمية.

شارك في فاعليات المؤتمر كل من الدكتور محمد عبدالعظيم، القائم بأعمال كلية التجارة، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة غادة الخياط رئيس قسم نظم تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة، وأعضاء هيئة التدريس.