حنان سليمان: «مليش أصحاب في الوسط الفني.. ومحمد صبحي أقرب الناس لقلبي»

تواصل الفنانة حنان سليمان تصوير دورها في مسلسل «ضربة معلم»، مع الفنان محمد رجب، في أحد الشوارع الخارجية، والذي يعرض حاليا علي أحد القنوات الفضائية.

وقالت حنان سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أهم ما حمسني للعمل مع محمد رجب هو شخصيته القوية، وحضوره الطاغي على الشاشة، فهو يتمتع بكاريزما عالية، وقد عملنا معا من قبل في مسلسل علامة استفهام، ولكن لم تجمع بيننا أي مشاهد، ولكن كواليس العمل كانت مليئة بالتفاءل والحب».

وبشأن ردود الفعل حول مسلسلها الأخير، أكدت حنان سليمان: «جاءت ردود الفعل محمسة للغاية، خاصة أن المسلسل يدور في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، وهو ما يجذب المشاهد باستمرار لمشاهدته، كما أن فريق العمل بذل مجهود كبير من أجل خروج العمل بتلك الصورة».

ويجسد الفنان محمد رجب دور الشاب الفقير «جابر» في حارة شعبية، ويعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع ما، ثم تنقلب حياته رأسا على عقب.

ومسلسل «ضربة معلم» تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، بطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وإنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم، ومحمد الصاوي، ومحمد مغربي، ووائل ترك.

أما بخصوص تغيبها عن تكريم محمد صبحي الأخير، أوضحت الفنانة حنان سليمان: «لم يحالفني الحظ بحضور احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي، رغم دعوته لي، فهو من أقرب الناس إلى قلبي، خاصة أنني لم يكن لي أصدقاء بالوسط الفني، ودائما أذهب للتصوير ثم أعود للمنزل فقط، ولكن صبحي له مكانة خاصة، فهو من الجيل المحترم الذي تعشق التعامل معه».