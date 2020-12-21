صورة.. العثور على جثة لعامل مصري في ليبيا: ضربوه بـ«النبوت»

نشر ضابط ليبي وثيقة جواز سفر لمواطن مصري، يدعى رجب خليفة إبراهيم محمد، قتل في ليبيا، ويسعى الأول إلى التوصل لأهله حتى يسلم الجثمان.

وقال صلاح الدين عبدالغفار، الشرطي في مدينة طبرق الليبية، لـ«الوطن»، إن المواطن المصري عثر عليه قتيلا، بعد تجاوز الحدود المصرية ودخوله إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الشرطي الليبي، أن المواطن المصري يتضح على جسده أنه مات نتيجة تعرضه للتعذيب؛ إذ تظهر عليه علامات الضرب والتعذيب بهراوة أو «نبوت» بالمصري.

وقال الشرطي الليبي، إنه قد تبين من المعلومات التي توافرت، أن مهربين طلبوا نحو 50 ألف جنيها، مقابل تركه يكمل رحلته، لكن يبدو أنهم لم يحصلوا على المبلغ المطلوب، فعذبوه حتى الموت.

ووفق صورة جواز السفر الخاصة بالضحية، فإنه ينحدر من مركز أبشواي التابع لمحافظة الفيوم.

وتتكرر حوادث مقتل مصريين في ليبيا أو في طريقهم إليها مرارا، خلال محاولتهم التسلل إلى هناك، عبر طريق الهجرة غير الشرعية.

وآخر تلك الحوادث كان غرق مركب على متنه أكثر من 50 فردا في البحر من جهة مدنية السلوم، كانوا في طريقهم إلى ليبيا؛ إذ عثر على 7 جثث حتى الآن من الغرقى.

ووقع الحادث الأخير تزامنا مع العثور على 4 أطفال مصريين قذفتهم المياه إلى الشواطئ الليبية غرقوا بمركب كان في طريقه إلى إيطاليا؛ إذ حصلت «الوطن» على وثائق وهويات توضح أن الأطفال بعضهم ينحدرون من محافظتي القاهرة والدقهلية.

وأكد حسن البي المسؤول بالهلال الأحمر الليبي، أن جثث الأطفال لا تزال في مدينة الزاوية وسيتم دفتهم في ليبيا وتحديدا في مدينة صبراتة.

وكانت المفاجأة أن والدي طفلين منهم لا يزالون أحياء؛ إذ وصلوا إلى إيطاليا، وتبين ذلك من خلال اتصال بأقارب لهم ليتسلموا جثث الأطفال من ليبيا، لكن الجهات المعنية هناك رفضت ذلك واشترطت حضور الأب والأم، وفق مصادر.