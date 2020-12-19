أسماء وصور الأطفال المصريين غرقى الهجرة غير الشرعية في ليبيا

حصلت «الوطن» على صور لبعض الأطفال المصريين الذين لقوا مصرعهم غرقًا وقذفتهم مياه البحر عند سواحل ليبيا، إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متنه.

وبحسب وثائق جوازات سفر حصلت «الوطن» عليها من مصادر بالهلال الأحمر الليبي، فإن الطفل الأول يدعى عمر محمد جابر أبوسريع محمد مصطفى من مواليد عام 2014 بليبيا، والعنوان المدرج في جواز سفره هو 3 شارع صالح عابدين بمنطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة.

والطفل الثاني هو أيمن محمد أبوالمكارم السيد، من مواليد عام 2012 بمحافظة الدقهلية، بمركز السنبلاوين بمنطقة برقين.

أما الضحية الثالثة فهي طفلة لم يتضح اسمها من صورة جواز سفرها إلا أبوالمكارم السيد أي أنها ربما تكون شقيقة الطفل «أيمن» وهي من مواليد عام 2015 بمحافظة الدقهلية، وأيضا نفس عنوان الطفل.

ومن المقرر أن يتم نقل جثامين الأطفال المصريين إلى مصر عبر تونس حيث تتسلمهم السلطات المصرية، وفق ما كشفت مصادر ليبية لـ"الوطن".

وكان مصدر مسئول بالهلال الأحمر الليبي كشف لـ«لوطن» عن رصد مركب آخر تحرك من عند سواحل مدينة بنغازي الليبية، وعلى متنه مصريين مهاجرين غير شرعيين بطبيعة الحال يخططون للوصول إلى إيطاليا.

وجاء حادث المركب الأخير ليتواصل نزيف ضحايا المهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي الليبية، فقبل نحو شهر قتل نحو 100 غرقًا بمركب كان يقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين.

ولطالما حذرت تقارير حقوقية دولية عدة من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، البلد الذي تحول خلال السنوات العشرة الماضية إلى قبلة وبوابة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.

وتستغل عصابات تهريب البشر في ليبيا حالة الفوضى والفراغ الأمني التي خلفتها سنوات الاضطرابات المندلعة منذ عام 2011، والتي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.