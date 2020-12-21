ارتفاع حصيلة التصالح على مخالفات البناء بمطروح إلى 98.7 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظة مطروح أن المراكز التكنولوجية تشهد إقبالًا كبيرًا لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغت 11870 طلبًا من مختلف مدن ومراكز المحافظة، بقيمة متحصلات 98.7 مليون جنيه.

وقال "شعيب" اليوم، إن المراكز التكنولوجية بجميع مدن ومراكز المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأضاف أن المراكز تتلقى الطلبات فى أيام العطلات والإجازات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مع تقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، قبل انتهاء المدة المحددة في 31 ديسمبر الجاري.

ووجه "شعيب" رؤساء المراكز والمدن بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعي بين المواطنين الذين يترددون على المراكز، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، قبل إنتهاء المهلة المحددة.

وناشد محافظ مطروح جموع المواطنين من أصحاب العقارات المخالفة بسرعة التوجه إلى أقرب مركز تكنولوجى طبقا لمحال إقاماتهم، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء قبل 31 ديسمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة على إجمالى المخالفات، وإستغلال مد مهلة السداد التى أقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ومنع الزحام على المراكز التكنولوجية.