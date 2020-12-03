الحكومة: مد التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر.. والتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاحات "كورونا"

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، واستجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالى من القرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف «سعد»، فى تصريحات أمس، أن رئيس الوزراء، أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، لتحقيق الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين «جافى»، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة الفيروس، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على المجلس.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعدياً خلال هذه الفترة، إلا أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات هى الأعلى على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزيرة إن شركة «Moderna» أعلنت يوم 30 نوفمبر أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثانى لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتى «Pfizer» و«BioNTech»، موضحة أنه فى حالة حصول شركة «Moderna» على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح فى 21 ديسمبر الجارى.

ووافق «المجلس» على زيادة الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للمواطنين متوسطى الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن محور متوسطى الدخل «سكن لكل المصريين».

رفع الحد الأقصى للتقدم لـ"الإسكان الاجتماعي" إلى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألفاً للأسرة.. وتوجيهات بتطوير استقبال قصر العيني

مؤكداً أن الحد الأقصى للدخل بعد الزيادة هو صافى دخل 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب، وبصافى دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعى لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك عدداً من المشروعات المشتركة بين مصر وجنوب السودان فى عدة مجالات، من بينها الزراعة والرى، وتعمل الحكومة على بلورة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، تأسيساً على رؤية قيادتى البلدين.

وتحدث «مدبولى» عن الزيارة التفقدية التى قام بها مؤخراً لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، التى يتم تنفيذها وفق توجيه الرئيس السيسى بسرعة تطويره على أعلى مستوى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف من خلال تطوير المستشفى إحداث نقلة نوعية لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيداً بأعمال التطوير التى شهدتها، بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أعمال تطوير سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التى تفقدها خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة، بما يتضمنه من مشروعات تطوير متنوعة ضمن تنفيذ خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، فى إطار عمل متكامل تشترك فى تنفيذه عدة وزارات وجهات، تتمثل فيما تقوم به الهيئة الهندسية من إنشاء عدد من الكبارى والطرق فى مشروع محور الحضارات، وكذلك ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال تطوير لبحيرة الفسطاط، إلى جانب ما تتولاه وزارة الإسكان والمرافق من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، علاوة على الأعمال التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير المتحف القومى للحضارة، استعداداً لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير.

ووجّه «مدبولى» الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على الجهود التى قامت بها الوزارة لاستعراض إسهامات مصر الثقافية فى الندوة الدولية لمنظمة العالم الإسلامى «الإيسيسكو»، التى شاركت فيها 11 دولة عربية وإسلامية، وأشاد خلالها مدير المنظمة بمجهودات الدولة المصرية فى الحفاظ على التراث وتوعية الشباب بقيمته الهائلة، كما وجه الشكر للقائمين على إدارة المتحف المصرى الكبير، سواء من وزارة السياحة والآثار أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد حصول المتحف على شهادتى «الأيزو» فى نظامى البيئة والجودة.

وزيرة الصناعة: فوز مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة" بجائزة "معهد الطاقة البريطاني"

وخلال الاجتماع، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن فوز مشروع «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV» بجائزة «معهد الطاقة البريطانى» كأفضل المشروعات المُقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحرارى لعام 2020.

وأضافت الوزيرة أن «معهد الطاقة البريطانى» أعلن خلال احتفاله، ضمن المسابقة السنوية «EI Awards» لعام 2020، عن فوز المشروع الذى نفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بتمويل من مرفق البيئة العالمى.

وتابعت: «تعتبر هذه الجائزة من أكثر الجوائز تميزاً فى مجال الطاقة وتم منحها للمشروع لتقديمه أفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت، مشيرة إلى أن مدير المعهد أوصى بنقل التجربة والخبرة المكتسبة فى التنفيذ لدول أخرى فى العالم».

ونوهت إلى أن مشروع Egypt-PV هو المشروع المصرى الوحيد الذى تم اختياره منذ بداية إطلاق الجائزة الدولية منذ 20 عاماً، وهو ما يعد إنجازاً حقيقياً للدولة المصرية، والقيادة السياسية، وتتويجاً لنتائج المشروع التى تعد جزءاً من جهود مصر الكبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى إطار دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

فى سياق متصل، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركة «المقاولون العرب» ستتسلم جائزة أفضل شركة مقاولات فى أوغندا، بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن هذه الجائزة تعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تحقيق نجاحات فى الداخل والخارج فى المشروعات التى تنفذها.