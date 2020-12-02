التصالح على مخالفات البناء.. قرارات تم مد مهلة العمل بها لنهاية 2020

بحلول شهر ديسمبر، باعتباره نهاية عام 2020، حرصت العديد من الجهات الحكومية على مد مهلة العمل بعدد من القرارات التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، حيث كان من المقرر انتهاؤها نهاية نوفمبر الماضي، ليتم مد المهلة شهرا آخر وتكون نهاية تطبيق القرارات نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، القرارات التي تم مد مهلة العمل بها حتى نهاية ديسمبر وفق إعلان الوزارات ومجلس الوزراء، كالتالي:

1- مد مهلة التصالح على مخالفات البناء

يعد قرار التصالح على مخالفات البناء، من أهم القرارات التي تشغل بال المواطنين في تلك الفترة، حيث شهدت الوحدات المحلية تقديم الكثير من طلبات التصالح منذ بدء العمل بالقرار، والذي تم مد العمل به أكثر من مرة.

ويعد أن كان من المقرر انتهاؤه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء اليوم، مد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر، ليتم انتهاء العمل به بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، سبب مد مهلة التصالح على مخالفات البناء، حيث إن هناك إقبال كبير على طلبات التصالح على مخالفات البناء، كما أن هناك تزاحم على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح.

2- مد مهلة التقديم على الملصق الإلكتروني

فى إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين فى تركيب الملصق الإلكتروني، لكافة أنواع المركبات، أعلنت الوزارة عن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني ليتم الانتهاء منه بنهاية شهر ديسمبر الجاري، بعد أن كان من المقرر أن يتم انتهاء العمل به في نوفمبر الماضي.

ووجهت وزارة الداخلية تعليماتها للمواطنين بسرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، لتجنب دفع الغرامات المقررة على عقوبة عدم تركيبه.

3- مد مهلة تركيب العداد الكودي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مد مهلة تركيب العداد الكودي، الخاص بنظام الممارسة للمباني تحت الإنشاء، ليتم انتهاء مهلة تقديم الطلبات بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الطلبات.