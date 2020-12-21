هل يمكن استكمال سداد مقدم حجز وحدات الإسكان عن طريق الدفع الإلكتروني؟

يساهم بنك التعمير والإسكان في مشروعات التعمير، المرافق، التنمية العمرانية، والسياحية، والصناعية، إضافة إلى عدد من المجالات الواردة في قانون الاستثمار والمناطق الحرة، والأعمال المصرفية لخدمة الغرض الرئيسي له، إذ يعمل البنك على تمويل مشروعات الامتداد العمراني، والتعمير والإسكان، لتوفير المساكن الملائمة لـ محدودي الدخل.

وقدم البنك الإجابة عن عدة تساؤلات بشأن حجز الوحدات والأراضي التابعة للإسكان والتعمير، وإمكانية استكمال سداد مقدم الحجز عن طريق الدفع الإلكتروني، في ضوء سياسة البنك المعلنة.

هل يُستكمل سداد مقدم حجز الإسكان بالدفع الإلكتروني؟

أوضح بنك التعمير والإسكان أنّه يمكن استكمال سداد بقية مقدم الحجز للوحدة المحجوزة وطبقا للبيانات المعلنة في كراسة الشروط، باستخدام طرق الدفع المعلنة بكراسة الشروط.

وأضاف البنك أنّ استكمال عملية الدفع يكون على نفس حساب التحويل السابق استخدامه في سداد مقدم الحجز، وعقب التحويل يمكن الدخول على الموقع وعمل استعلام عن حالة الاستمارة في خلال 72 ساعة عمل من تاريخ التحويل، ويتم تغيير حالة الاستمارة من «فائز» لـ«تم استكمال مقدم الحجز».

خطوات استرداد مبلغ مقدم الحجز من الإسكان

ولفت البنك إلى إمكانية استرداد مبلغ مقدم الحجز، حال سداد المقدم وعدم حجز أي وحدة طبقا لكراسة الشروط، موضحا أنّه يمكن تقديم طلب استرداد مقدم الحجز على الموقع فور إغلاق باب الحجز وفقا للخطوات التالية:

ـ من خلال الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر ثم اختيار «استرداد مقدم الدفع».

ـ الموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة.

ـ تنفيذ الطلب خلال "5 أيام عمل" من تاريخ تقديم الطلب.

ـ يتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول وكذلك تغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى «تم رد جدية الحجز».