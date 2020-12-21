محافظ سوهاج يشهد فعاليات مهرجان «قادرون باختلاف» لذوي الإعاقة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة بعنوان «قادرون باختلاف»، الذي أقيم اليوم على ملاعب مدرسة «سيتي» الخاصة بسوهاج، بحضور محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بالديوان العام.

وشمل المهرجان الرياضي ألعاب «تيلي ماتش» للأطفال ذوي الإعاقة، ومباراة كرة قدم دامجة، وكرة طائرة جلوس، وألعاب قوى لذوي الإعاقة، ومسابقة كراسي متحركة، وشارك المحافظ في مباراة ترفيهية في تنس الطاولة مع اللاعب البارالمبي إبراهيم حمدتو، وتفقد المحافظ ومرافقوه معرضا للمنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة على هامش المهرجان.

وأكد الفقي اهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، لافتا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوي الهمم ومنحهم حقوقهم وتمكينهم من آداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع، لافتا إلى دورهم البارز ومشاركتهم الفعالة في جميع البرامج التنموية بالمحافظة.

وتنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة سوهاج مساء اليوم الاثنين احتفالية خاصة بزفاف عدد من الشباب والفتيات من ذوى الإعاقة بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية بان الاحتفالية تاتى تاكيد على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الاهلية النوعية دعما لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.