الحكومة تزف بشرى لأصحاب الميكروباص: سيارات جديدة بالقسط على 120 شهرا

زفّت مصادر حكومية مسؤولة، بشرى سارة لنحو ربع مليون من أصحاب الميكروباصات العاملة في الشوارع المصرية حاليا، والتي مرّ على تصنيعها أكثر من 20 عاما، إذ اتفقت إحدى شركات تصنيع السيارات العالمية اليابانية الكبرى على تصنيع الميكروباصات داخل إحدى الكيانات الصناعية المصرية، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى، موضحا أنّ التصنيع يأتي في إطار تحركات الدولة لدفع صناعة السيارات قدما إلى الأمام، وهو ما تعمل عليه عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الكبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، الجاري العمل عليها حاليا، وهي السيارات التي ستدخل ضمن منظومة «إحلال السيارات المُتهالكة».

وتعمل عدد من الجهات الحكومية، بينها وزارات التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والهيئة العربية للتصنيع، على «صياغة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات»، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حسب ما ذكرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركتها أمس في فعاليات الجلسة التنسيقية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والذي ركزَّ على التصنيع المحلي للسيارات في مصر.

وتسعى مصر للتحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات عبر تلك الاستراتيجية، والتي درست فيها الحكومة الإمكانيات الحالية لنحو 17 شركة ومصنع مصري يعملون على تصنيع وتجميع السيارات، والنتيجة المستهدفة من الاستراتيجية، فضلا عن تجارب عدد من الدول في هذا المجال مثل المغرب وجنوب أفريقيا، كما ذكرت وزيرة الصناعة خلال كلمتها بـ«المؤتمر».

مُتاحة لـ«البدل بالميكروباصات المتهالكة»

وعن صناعة «الميكروباص»، قالت المصادر إنّ هناك مفاوضات صعبة وشاقة كللت بالنجاح مؤخرا، وأبرمت إحدى الكيانات الوطنية الصناعية الكبرى شراكة مع الشركة اليابانية العالمية، بهدف تصنيع الميكروباصات، موضحة أنّ تلك الميكروباصات ستكون متاحة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات العاملة في مصر، وبعض تلك الميكروباصات تعمل منذ أكثر من «ربع قرن» في بعض الأحيان، ومتهالكة جدا.

الدولة ستدفع المُقدم كـ«حافز»

وحسب المصادر؛ فإنّ عدد الميكروباصات العاملة حاليا في الشوارع المصرية، والتي مرّ على صنعها أكثر من 20 عاما، تُقدر بأكثر من «ربع مليون سيارة ميكروباص»، موضحة أنّ سيارات الميكروباص الجديدة ستدخل ضمن مبادرة الإحلال، وأنّ أصحابها سيحصلون على «حافز مادي» من الدولة المصرية لدفعه كـ«مُقدم» للميكروباصات الجديدة، مع توفير برامج تمويلية لهم بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عبر قسط شهري، وفترة سداد قد تصل حتى 120 شهرا.

نوعية سيارات الميكروباص

وأوضحت المصادر، أنّ نموذج السيارة الميكروباص سيُعرض في المعرض الذي ستنظمه وزارة الصناعة والتجارة لإعلان انطلاق مبادرة «الإحلال» في يناير المقبل، مع شرح الجوانب المُتعلقة بهذا الملف.

ستعمل بـ«الغاز الطبيعي»

وقدَّرت المصادر نسبة التصنيع المحلي من تلك الميكروباصات بنحو 50%، موضحة أنّها ستعمل بـ«الغاز الطبيعي»، مرجعة ذلك للوفرة المصرية الكبيرة منه، والتي تُقدر بنحو 200 تريليون قدم مُكعب من الغاز الطبيعي.