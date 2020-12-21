«الصحة العالمية» تدرس سلالات كورونا الجديدة وتحدد الأعراض

أصدرت منظمة الصحة العالمية منشوراً جديداً يتضمن أعراض فيروس كورونا، تزامناً مع دخول الموجة الثانية، وارتفاع أعداد مصابي الفيروس وحالات الوفاة، فضلاً عما يتردد مؤخراً عن ظهور سلالات جديدة للفيروس حول العالم.

وأكدت المنظمة أنها تعمل حالياً على دراسة السلالات الجديدة للفيروس، مطالبة المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية عند ظهور الأعراض على أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

«الصحة العالمية» تحدّد أعراض فيروس كورونا

وأوضحت المنظمة، في منشورها: «إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية تواصل على الفور مع مقدم الخدمة الصحية، وهي تتضمن آلاماً في الصدر، وعدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش ذهني، وضيق في التنفس وصعوبة به، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، الإرهاق والسعال والحمى، وأوجاع واحمرار في العين، والصداع، والطفح الجلدي، والتهاب الحلق والإسهال».

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن وضع خطة لمتابعة آلية توزيع لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، وضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأكدت زايد أنه سيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للتسجيل ومربوط بنظام تشغيل محدد، حيث يشمل التسجيل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كمرحلة أولى.

ونوهت بأنه سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة جميع المعلومات الخاصة باللقاح للاطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات، وذلك بعد التسجيل من خلال التطبيق، كما ستتم متابعتهم، والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وأشارت إلى أن مصر خطت خطوة تاريخية بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بداية من مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكة في مرحلتها الثالثة للقاح لفيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، ضمن مبادرة «من أجل الإنسانية»، بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية.