الأرصاد: الشتاء يبدأ باستقرار وشبورة مائية كثيفة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء هذا العام بدأ بشكل رسمي اليوم ويستمر لمدة 3 أشهر حتى 21 مارس الذي يمثل بداية فصل الربيع.

وذكر أن فصل الشتاء سيشهد تقلبات جوية ممثلة في انخفاضات لدرجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار، وهي أهم سمات هذا الفصل، مشيرًا إلى أن بدايات الشتاء هذا العام مستقرة.

نسب الرطوبة مرتفعة

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، أن الشبورة المائية من أهم سمات وظواهر الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تتكون في الصباح الباكر وقبل الفجر، شارحًا أن كثافة الشبورة تزيد كلما اقتربنا من المناطق الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المائية، مثل مدن القناة ومداخل ومخارج القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، وكل الأماكن الشمالية التي تكون بها نسب الرطوبة مرتفعة والتي تعمل على تكون الشبورة وانخفاض الرؤية الأفقية.

وناشد مدير مركز التحاليل قائدي المركبات والسيارات القيادة بهدوء على الطرق وخصوصًا السريعة، والالتزام بتعلميات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات أو الانتظار لحين بدء تحسن الأحوال الجوية والرؤية الأفقية، مضيفًا «مازلنا في المعدلات الطبيعية فيما يخص حالة الطقس».

10 درجات فارق بين الليل والنهار

وأشار «شاهين» إلى أن درجات الحرارة خلال فترات النهار تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية على القاهرة، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية من 19 لـ20 درجة، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 22 درجة، وجنوب الصعيد من 25 لـ26 درجة، وهي درجات حرارة مائلة للدفء خلال فترات النهار.

وحذر من برودة الطقس بعد غياب أشعة الشمس وخلال فترات الليل، لأن درجات الحرارة في هذه الأثناء تنخفض بشكل سريع، وقد تصل تصل لـ12 و13 درجة ليصل الفارق بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا إلى حوالي 10 درجات مئوية.

ونصح «شاهين» بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم محاولة تخفيف الملابس خلال الفترات المقبلة لبرودة الطقس.