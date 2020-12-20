الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى بداية الشتاء: تحذيرات من الشبورة والأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء يبدأ رسميا وجغرافيا غدا، لكن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنّ الطقس يكون دافئ تماما أثناء ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، يكون بارد في الساعات المتأخرة من الليل.

انخفاض الرؤية الأفقية بسبب كثافة الشبورة

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد: «حذرنا منذ الخميس الماضي من الشبورة المائية، لأنها كثيفة على بعض الطرق خاصة الزراعية والسريعة، واليوم انخفضت الرؤية الأفقية لأقل من 200 متر على الطرق، لذلك ننصح بالقيادة بهدوء تماما على هذه الطرق».

استقرار في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل

وأكدت وجود استقرار تام في الأحوال الجوية حتي الثلاثاء المقبل، وانعدام فرص سقوط الأمطار، تكون الرياح معتدلة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، لكن بداية من يوم الأربعاء ستعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى على السواحل الشمالية وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، وتستمر حتى الأربعاء والخميس، عدا ذلك يكون الجو مستقرا.

استقرار الأحوال الجوية في جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وتابعت أنّ أكثر المناطق استقرارا في الأحوال الجوية وطقسها أكثر من رائع، هي محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، داعيا المواطنين الراغبين في قضاء إجازاتهم في الفترة المقبلة للسفر هناك، حيث الجو مستقر ومشمس أثناء ساعات النهار.

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة بالنسبة للقاهرة والوجه البحري تتراوح من 20 إلى 21 درجة، والسواحل الشمالية بين 19 إلى 20 درجة، ومدن شمال الصعيد، المنيا، الفيوم، وأسيوط من 22 إلي 23 درجة، وجنوب الصعيد، قنا، الأقصر، أسوان، حلايب وشلاتين من 25 إلى 26 درجة مئوية.

واستطردت أنّ الشبورة المائية تبدأ من الساعات الأولى في الصباح الباكر، من نحو الساعة 5 صباحا وتنتهي نحو العاشرة 10 صباحا، تكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مطالبا الجميع بالحذر والقيادة بهدوء.