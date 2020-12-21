الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء: أمطار خفيفة شمالا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة رغم أنّ اليوم هو أول أيام فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار، موضحا أنّ بدايات الشتاء مبشرة حتى الآن، والأجواء مستقرة والطقس يميل للدفء خلال فترات النهار، ويكون من بارد لشديد البرودة في فترات الليل، لأنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل سريع.

الشبورة المائية من علامات استقرار الطقس

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّه من علامات استقرار الطقس الشبورة المائية التي نراها على الطرق، بحيث تكون أكثر كثافة، وكلما اقتربنا من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تنخفض الرؤية أمام قائدي المركبات، لذلك يجب القيادة بهدوء قدر الإمكان أثناء تكون الشبورة أو الانتظار لحين انقضاء وتحسن الرؤية، التي تكون عادة بعد الساعة الثامنة صباحا مع سطوع أشعة الشمس.

فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وتابع أنّ الشبورة المائية كانت موجودة اليوم وتكثر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة، وهناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وتكون على مناطق دون الأخرى وعلى فترات متوقعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

أمطار يومي الأربعاء والخميس من خفيفة إلي متوسطة على السواحل الشمالية

وأشار إلى أنّ الاستقرار مستمر خلال الأيام المقبلة، وقد يكون هناك أمطار يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة، لكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتكون درجات الحرارة بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترات النهار.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلا

وحذّر من الخروج من المنزل في فترات الليل، مطالبا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، إذ تنخفض درجات الحرارة لـ12 درجة مئوية وما أقل من ذلك في بعض المحافظات، وفي بعض الأوقات يكون الطقس شديد البرودة.