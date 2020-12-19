الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وزيادة في الشبورة المائية

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا حذرنا منذ يوم الخميس الماضي من حالة الشبورة الكثيفة التي تكون على الطرق في الصباح الباكر، والتي تستمر معنا على مدار الأسبوع لأننا مستمرون في الاستقرار في الأحوال الجوية والتي دائما مع الاستقرار ما تتكون الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق وخاصة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، بضرورة القيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية وخاصة لأن الرؤية تقل أحيانا وتكون أقل من 500 متر فتكون الرؤية منخفضة للغاية فلابد من القيادة بهدوء وتوخي الحذر تجنبا لأي حوداث.

وأكدت، أن هناك استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام وتصل العظمى إلى حوالي 21 درجة بالنسبة للقاهرة والصغري تتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة، مشيرة إلى أنه على مدار اليوم يكون هناك سطوع لأشعة الشمس ونشعر بالدفء أثناء النهار.

وأضافت، أن الطقس جيد للغاية أثناء النهار ولا يوجد به أي مشاكل، والرياح معتدلة، وفرص سقوط الأمطار تكون خفيفة للغاية على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد فقط، وباقي مناطق الجمهورية هناك استقرار تام في الأحوال الجوية ويستمر ذلك معنا حتى منتصف الأسبوع حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتابعت، أنه بداية من يوم الأربعاء تزيد فرص سقوط الأمطار إلى حد ما، وسيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لافتة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة نشعر بها في الصيف فقط مع ارتفاع نسبة الرطوبة، لكن مع فصل الخريف والشتاء تكون درجة الحرارة المُقاسة هي نفسها المحسوسة ولا يكون هناك فرق إلا في حالة وجود نشاط رياح فنشعر أن درجات الحرارة أقل من القيم المعلنة، لكن في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية لا يكون هناك فرق بينهم.

وأشارت، إلى أن فصل الشتاء سيبدأ يوم 21 من الشهر الجاري، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مشاكل وسيبدأ معنا بداية مستقرة لكن مع نهاية الأسبوع سنشهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.