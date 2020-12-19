استقرار أسعار الذهب اليوم.. وسعر جرام الذهب عيار 21 بـ822 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية لأسواق الأوراق المالية، مما انعكس على السوق المحلى ومحلات الصاعة، ليثبت المعدن النفيس عند نفس السعر من الأمس الجمعة، وليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بـ822 جنيها وهو نفس السعر الذي أغلقت عليه البورصات بالأمس الجمعة.

وخلال الشهور الأخيرة شهد الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ومع وذلك لا يزال سعره مرتفعًا مقارنة بالقوة الشرائية للمواطن المصري العادي، مما جعل الكثيرين يكتفون بشراء أشياء بسيطة مثل دبلة وخاتم كبديل عن الشبكة الكاملة.

وترصد "الوطن" في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، متوسط أسعار أعيرة الذهب المختلفة مثل 24 و 21 و18 والتي شهدت استقرار على مدار 48 ساعة ماضية.

أسعار الذهب

وثبتت أسعار الذهب عند نفس السعر في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 937 و939 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 820 و822 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 703 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، بين 6560 و6576 جنيها.

ومنذ انتشار جائحة كورونا في العالم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوق والذي أرجعه خباء الذهب والاقتصاد إلى أن أصحاب رأس المال والمستثمرين لجئوا إلى الذهب باعتباره الملاذ الأمن، وحافظ للقيمة المادية مقابل العملات آيا كانت.

نصائح عند اختيار الشبكة

ووجه تجار الذهب نصائح للمقبلين على الزواج عند اختيار الشبكة وهي الابتعاد عن عيار 18 بسبب ارتفاع المصنعية، واختيار عيار 21 ، ويمكن اختيار المشغولات المصمتة مثل الغوايش والتي تكون المصنعية مبالغ بسيطة لأنها مصنوعة، ولا تقوم بشراء الشبكات "الأطقم الكاملة" لن سعرها مرتفع، ويجب أن تحصل على فاتورة من المحل، مسجل فيها رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمحل، والتأكد من الدمغة.