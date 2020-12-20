أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في كل الأعيرة، وذلك في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 20 سبتمبر، وهو نفس السعر الذي استقر عليه المعدن الأصفر منذ الخميس الماضي.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 20 ديسمبر، مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، وجاءت أسعار المعدن الأصفر النفيس على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 937 و939 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 820 و822 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 703 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6560 و6576 جنيهًا.

لقاح كورونا أفقد المعدن الأصفر بريقه

وبحسب «سكاي نيوز» عربية، فإن أسعار الذهب في بداية الشهر الجاري هبطت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي سريع يغذيه لقاح مضاد لفيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.45 بالمئة إلى 1780.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو عند 1764.29 دولار، وعلى مدار الشهر هبط المعدن النفيس 5.2 بالمئة.

من جهته قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

وتعززت المعنويات أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.30 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين حول 964 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 1.79 بالمئة إلى 2381.40 دولار.

الذهب يهبط مع صعود الدولار

وتراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما صعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

وأبلغ «جيروم باول» رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس، أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

نصائح للمقبلين على شراء شبكة الزفاف

الابتعاد عن عيار 18 بسبب ارتفاع المصنعية، واختيار عيار 21، كانت تلك أحد النصائح التي وجهها تجار الذهب للمقبلين على الزواج عند اختيار الشبكة، كما يمكن اختيار المشغولات المصمتة مثل الغوايش والتي تكون المصنعية مبالغ بسيطة لأنها مصنوعة، ولا تقوم بشراء الشبكات «الأطقم الكاملة» لأن سعرها مرتفع، ويجب أن تحصل على فاتورة من المحل، مسجل فيها رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمحل، والتأكد من الدمغة.