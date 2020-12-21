حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22-12-2020

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء أن تكون هناك فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 13

وداي النطرون 21 14

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 21 14

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 18 10

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

نويبع 23 17

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 23 10

قنا 25 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

شلاتين 27 18

أبورماد 26 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 25 19