«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مع بداية الشتاء

مع بداية فصل الشتاء جغرافيا ورسميًا اليوم على البلاد، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل الظواهر الجوية وأماكن الأمطار المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية، في الفترة من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الأحد الموافق 27 من نفس الشهر.

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر

فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع تكوّن الشبورة مائية الكثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 26 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع تكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر

من المتوقع سقوط شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.