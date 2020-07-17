الشرقية تحتل المركز الأول في حصاد القمح هذا العام

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء موسم حصاد القمح المحلي لعام 2020 على مستوى مراكز المحافظة بإجمالي مساحة منزرعة قدرها 417 ألفا و822 فدانا.

كما أوضح غراب أن إجمالي كمية الأقماح المحلية التي جرى توريدها لهذا العام بلغت 670403 ألفا و628 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر أبريل الماضي وحتى أمس بزيادة قدرها 30 ألف طن عن العام السابق.

وقال المحافظ إن "هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلي، فقد تصدرت محافظة الشرقية المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية".