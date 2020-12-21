هبة الأباصيري: رمضان عبدالمعز لم يطالبني بلبس الطرحة.. لكل مقام مقال

علقت الإعلامية هبة الأباصيري، على ظهورها بالحجاب خلال تسجيل إحدى الحلقات الخاصة ببرنامجها It's Show time، مع الداعية رمضان عبدالمعز.

وقالت هبة الأباصيري لـ«الوطن»: «الشيخ رمضان لم يتدخل إطلاقا ولم يكن له علاقة بأنني وضعت طرحة احتشام على رأسي، لأنني أري أن لكل مقام مقال، وفي حالة أننى استضفت رجل المقام الخاص به متعلق بأمور الدين، أردت أن أظهر بشكل أكثر احتشاما، وهذه رغبتي الخاصة والشخصية ومقتنعة بها».

وأضافت هبة الأباصيري: «من الأخلاق السامية أن تحترم مكان ومجال وتفكير الضيف الذي أمامك، طالما لم يضرني بشئ، هذا مافعلته مع الداعية رمضان عبدالمعز».

واستشهدت هبة بـ«الأميرة ديانا»، التي كانت عندما تتواجد في أي مناسبة بالوطن العربي، حتى لو لقاء على هامش الزيارة، كانت ترتدي حجابا علي رأسها من تلقاء نفسها دون إجبار، وهذا لم يدعى حجاب، مع كامل احترامي للحجاب والمحجبات وغير المحجبات.

وأكدت هبة أنها خلال الحلقة كشفت عن جوانب جديدة في حياة الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، من ناحية تكوين شخصيته ونشأته ورحلته الطويلة لنيويورك، بعد دراسته بالأزهر، وتعامله مع القضايا الحياتية التي نعيشها خلال الفترة الحالية.

كما يكشف «عبدالمعز» خلال الحوار عن سر تأثره بوالده وسر نجاحه حتى الآن، ومواقفه مع الآخرين، فضلا عن أغرب المواقف التي تعرّض لها على الهواء، وتعليقه على أزمة وباء كورونا الحالي.

ومن المقرر إذاعة الحلقة غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في الواحدة بعد منتصف الليل، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبدالرحمن وإخراج أحمد السيد.