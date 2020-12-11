وزيرة الإعمار العراقية تتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

أجرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، جولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

وخلال زيارتها للمدينة، تفقدت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، ومرافقوها، مشروع "سكن كل المصريين" بمنطقة حدائق العاصمة، بـ29496 وحدة سكنية 1124 عمارة، بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني 62%، ونسبة الإنجاز المستهدفة 52%.

كما شملت جولة المهندسة نازنين محمد وسو، المرور على مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 376 عمارة 9024 وحدة سكنية، وتفقدت الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع لنحو 91.5 %.

وأشادت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، بالمشروعات التي شملتها الجولة، وجودة التشطيبات للوحدات، ومعدلات الإنجاز بالمدينة، مؤكدة على زيادة أطر التعاون بين دولتي مصر والعراق، لا سيما في مجال البنية الأساسية والقطاع العقاري، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال توفير وحدات الإسكان الاجتماعي.

من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، أنه يتم دفع معدلات العمل بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدينة، والتشديد على الجودة والكفاءة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها بالمواصفات المطلوبة.