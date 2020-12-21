بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي

استقبلت طالبات جامعة بني سويف، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالزي الفلاحي، اليوم، أثناء افتتاحه مبني معهد النباتات الطبية والعطرية بالجامعة.

وشارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل، ضمن 10 جامعات وافق عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها جامعة في بني سويف، والتي تُعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماماً ومتابعة رئاسية، حيث ستسهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

واستمع الوزير ومحافظ بني سويف إلى شرح مفصل عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فداناً داخل مجمع 330 فداناً بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لا سيما أنها ستضم 13 مبنى، منها 8 كليات متخصصة، مستعرضاً الرسومات الهندسية والمنشآت، لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محدّدة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم.

من جهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مما أسهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.