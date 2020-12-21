ضبط شبكة لممارسة الرذيلة متلبسين بالقاهرة.. والأمن يحرز مقاطع فيديو

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، والتى جرت بمعرفة ضباط إدارة مباحث الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي في واقعة ضبط شاب و3 فتيات أثناء ممارسة الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة، أن المتهم الأول اتفق مع راغبي المتعة لإقامة علاقات جنسية مقابل حصوله على 3 آلاف جنيه فى الليلة، على أن يقوم باقتسام المبلغ مع الفتيات.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن أجهزة الأمن قامت بتحريز مقاطع فيديو إباحية، يظهر فيها المتهمون أثناء ممارسة الرذيلة مع اشخاص غرباء، وصور عارية لهم، وشات جنسي، وتم التحفظ عليها وعلى المضبوطات، وعرضهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

الكشف عن الواقعة وضبط المتهمين

وأكدت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت بمعرفة ضباط وحدة قسم شرطة مدينة نصر، معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، بشأن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحوي العديد من صور الفتيات، وتسعيرة وضعها المتهم لممارسة الرذيلة معهن مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلة، إضافة لعرضه بعضًا من صور عارية لفتيات.

وعقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط 4 أشخاص، وهم شاب و3 سيدات فتيات أثناء ممارسة الرذيلة داخل شقة في مدينة نصر بالقاهرة، وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل واستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضاف بإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وتضمن محضر الشرطة أن القوات استجوبت الفتيات، حيث أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة المتهم الأول ومعاونة إحداهن، نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم، كما أمكن ضبط 3 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم المذكور ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.