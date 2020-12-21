روسيا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع

أعلنت روسيا تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع؛ بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا، وفقاً لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وحظرت سويسرا دخول أي شخص قادم من بريطانيا أو جنوب أفريقيا، منوهة بأن كل الأشخاص الذين رجعوا منهما منذ 14 ديسمبر، عليهم الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام.

وقررت الجزائر حظر أي عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، فيما أعلنت سلطنة عمان منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ البريّة والجويّة والبحرية، اعتباراً من صباح الغد، ولمدة أسبوع.