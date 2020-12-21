افتتاح وحدة الحالات الحرجة لطب الأطفال بـ«جامعي سوهاج» الأربعاء المقبل

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، وحدة الدكتور «إسماعيل عبد العليم» للحالات الحرجة بقسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي، استعدادا لافتتاحها الأربعاء المقبل.

رافق رئيس الجامعة في جولته؛ الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور مصطفى أبو سديرة، رئيس قسم الأطفال.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الوحدة خاصة بالحالات الحرجة للأطفال حديثي الولادة من عُمر 28 يوم حتى سن 12 عاما، لتقديم الرعاية للحالات الحرجة وغير الحرجة لأطفال المحافظة وباقي محافظات الصعيد، الذين يعانون من أمراض ومشاكل طبية وإصابات مرضية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للوحدة بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه كتبرع من مؤسسة «بنك مصر» لتنمية المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور حسان النعماني، إن الوحدة تضم عدد 14 سريرا ووحدتين للعناية المركزة والمتوسطة مجهزة بعدد 3 أجهزة تنفس صناعي، ووحدة للأمراض العصبية والنفسية، وأخرى لأمراض القلب «الإيكو»، ووحدة مناظير الأطفال، وذلك لعلاج عدد من الأمراض المختلفة منها التشنجات العصبية، الالتهابات الرئوية الحادة، العيوب الخلقية في القلب، الفشل الكلوي، النزلات المعوية الحادة، وحالات التمثيل الغذائي.

وقال الدكتور حمدي سعد، إن افتتاح وحدة الحالات الحرجة سبقه تطوير شامل لاستقبال قسم الأطفال، يشمل تبريد وتكييف كامل، وعمل صيانة لجميع الأسرة، وتغير جميع المراتب، واستكمال جميع النواقص من المستلزمات والأدوات، والعمالة اللازمة لتشغيل القسم.

وقال الدكتور مصطفى أبوسديرة، إن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة للأطفال لعدد من الأمراض منها حالات التسمم، التشنجات، لدغات العقرب، وحالات غيبوبة السكر، إضافة إلى احتوائها على وحدة مناظير للجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي العلوي والسفلي.

جدير بالذكر أن الوحدة ستستقبل الحالات بداية من افتتاحها رسميا يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري.