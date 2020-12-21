جامعة سوهاج: الإعادة في 10 كليات بالجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج نتائج الجولة الأولى، التي أسفرت عن إجراء جولة الإعادة بكليات "التربية، العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية الرياضية، الحقوق، الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية النوعية".

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، اليوم، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات اتحاد الطلاب، من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصراً، لافتاً إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الانتخابات أجريت لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين لسبعة لجان وهي "الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية" بالإضافة إلى اللجنة الرياضية والأسر والجوالة.

وأوضح صبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، أن اليوم تتم انتخابات الإعادة من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً، مضيفاً أن غداً الثلاثاء 22 ديسمبر الحالي ستُعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة، يليه الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تضم الدكتور صفا محمود السيد رئيساً للجنة، وعضوية كل من الدكتور هاني جعفر بكلية التربية الرياضية، الدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، صبري محمد مدير رعاية الشباب، والطالب أبوالنصر محمد بالفرقة الثانية كلية الحقوق والطالبة ماري مرقص الفرقة الثانية كلية الآداب، وخاض الانتخابات ١٠٠٤ طلاب بواقع ٦٧٠ طالباً و٣٣٤ طالبة بمختلف الكليات.