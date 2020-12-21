تونس تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا واستراليا وجنوب أفريقيا

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية، وكل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا واستراليا، وعدم قبول الوافدين إلى تونس، الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن قرار تعليق الرحلات جاء وفقا لتطور الوضعية الوبائية في العالم، على إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، مضيفة أن القرار سيطبق ابتداءً من اليوم، وإلى حين إشعار آخر.

وكانت بريطانيا أعلنت ظهورسلالة جديدة من فيروس كورونا، منوهة إلى أنها أسرع انتشارا من «كوفيد 19».